La Xunta anima a pedir las ayudas de hasta 40.000 euros para reparar infraestructuras dañadas por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha animado a los ayuntamientos de Pontevedra a pedir las ayudas de hasta 40.000 euros -- 20.000 euros por subvención, con un máximo de dos actuaciones subvencionables -- para apoyar a las entidades locales en la restauración de elementos estructurales de sendas y rutas, infraestructuras e instalaciones de interpretación del medio natural o mobiliario de áreas recreativas localizadas en espacios protegidos y que resultaran dañados por los incendios.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expuso a representantes de 50 municipios la posibilidad de solicitar ayudas, dirigidas a entidades locales y a comunidades de montes vecinales.

El objetivo de las mismas es ayudar a restaurar infraestructuras de uso público que resultaran dañadas en zonas de la Rede galega de espazos protexidos e en Reservas de biosfera.

Durante la reunión, la conselleira ha explicado que estes incentivos se complementan con otra línea de ayudas de su departamento destinada a compensar a los titulares de Terreos cinexeticamente ordenados (Tecores) para cubrir los gastos de siembra de cereales en terrenos afectados y para reparar y reponer instalaciones dañadas.

Ambas órdenes están incluidas en el paquete de medidas aprobado por la Xunta a finales de agosto para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, y que incluyen, ayudas para paliar daños en viviendas, explotaciones agroganaderas o negocios.

Con todo, el plazo para solicitar estas ayudas se ha ampliado hasta el próximo día 30 de octubre, es decir, un mes más del inicialmente previsto. Así, podrán beneficiarse también los propietarios que sufrieran algún daño por incendios ocurridos posteriormente a la ola de agosto.