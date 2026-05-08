La Xunta apela a contratar con Seaga la limpieza de determinados terrenos

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita Mondariz - XUNTA

PONTEVEDRA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes la parroqia de Sabaxáns, en el municipio de Mondariz, donde se están ejecutando tareas de prevención en franjas secundarias en parroquias priorizadas. Se trata de una iniciativa al amparo del nuevo convenio de gestión de la biomasa firmado con Seaga a finales del año pasado.

En este sentido, ha recordado que los propietarios de las parcelas situadas en estas parroquias priorizadas como a de Sabaxáns pueden contratar los servicios de la empresa pública a un precio reducido de 420 euros por hectárea para realizar esta tarea.

La conselleira ha destacado que este es uno de los apoyos que se brindan a los propietarios de 276 parroquias incluidas en el convenio, 54 de ellas en la provincia de Pontevedra.

En concreto, en el municipio de Mondariz los propietarios de casi 140 parcelas ya hicieron este trámite para actuar en casi ocho hectáreas dentro de las cinco parroquias priorizadas reconocidas en el municipio.