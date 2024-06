La Xunta aplaude que Naturleite mantenga precios lácteo en Galicia y llama al resto de industrias a "sumarse"

Balseiros avisa de que "en este momento no se da ninguna circunstancia" para que las industrias hagan recortes en lo que pagan a productores



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, aplaude el compromiso de Naturleite, proveedor de leche de Mercadona, de mantener precios lácteo en Galicia y llama al resto de industrias a "sumarse" a esta medida.

En declaraciones a Europa Press este viernes, Balseiros ha señalado que, ante la "ligera tendencia a la baja" del precio que se paga en origen en los nuevos contratos lácteos en la comunidad gallega, la Xunta mantiene la "firmeza" en "defender a la totalidad de la cadena", en concreto al "eslabón más débil", el de los productores.

Así, ha subrayado que "no era aceptable" un recorte de precios en este momento, por lo que valora como una "noticia positiva" este anuncio de Naturleite, que cuenta con una planta en Meira (Lugo), compañía a la que "agradece este gesto".

"Esperamos que sí", dice sobre si cree que otras industrias seguirán ahora el ejemplo marcado por Naturleite de no ofrecer bajadas de precios.

Así, el director xeral hace un "llamamiento" a "todas las industrias a que mantenga la estabilidad tan necesaria" para las explotaciones, al tiempo que sirva de "reclamo" para la incorporación de jóvenes "garantizando un mínimo de viabilidad".

Balseiros recuerda que esta semana participó en Madrid con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en un acto de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) en el que se transmitió por parte de la Xunta que "no entendía ni podría aceptar bajadas" de precio porque "en este momento no se da ninguna circunstancia". De hecho, "lo que alegaban las industrias" de que España tenía el precio más alto de la UE "se fue revertiendo" y "otros países están por delante".

PRECIOS A LA BAJA

El hecho es el precio de la leche que se paga a ganaderos en Galicia en abril, último dato publicado por el Ministerio de Agricultura, bajó a 46,3 céntimos por litros, casi tres céntimos menos que un mes antes. Sigue a la cola del país y por debajo de los 48,8 céntimos.

Organizaciones agrarias como Unións Agrarias y Sindicato Labrego han denunciado recortes en los nuevos contratos para los próximos meses, con un descenso de precios del 30% en el último año, con casos en los que no se alcanzan los 40 céntimos y suponen entre 14 y 20 céntimos respecto a hace un año.