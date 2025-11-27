La Xunta autoriza las ferias de ganado bovino procedente de explotaciones gallegas y mantiene el resto de medidas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural actualiza las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), y vuelve a autorizar la celebración de ferias, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, aunque, por el momento, solo con ganado procedente de explotaciones gallegas.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará este viernes la resolución con la actualización de estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga, en función de la evolución de la enfermedad.

Los vehículos procedentes de fuera de Galicia que acudan a las ferias deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

La celebración extraordinaria de concursos, certámenes, pujas y exhibiciones de ganado bovino deberán contar con autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, y podrán celebrarse solo con animales de explotaciones gallega.

Por otra parte, sigue vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de la Comunidad (con destino a vida), desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en Galicia.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes de España o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo período de 21 días. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Además, seguirá siendo obligatorio desinsectar a todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto para vida como para sacrificio (en este caso, se mantiene la posibilidad de entrada siempre que sean trasladados directamente al matadero).

La Consellería de Medio Rural ha vuelto a enviar un mensaje de "tranquilidad" al sector, ya que no hay constancia de casos de DNC en Galicia y tampoco se transmite a las personas.

Igualmente, ha recordado que los servicios veterinarios oficiales realizarán todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de las desinfecciones y desinsectaciones, control de las condiciones de limpieza en vehículos, etc., "con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

RECLAMACIONES DE LA XUNTA

La conselleira, María José Gómez, ha vuelto a reclamar este jueves, en el seno del Consello Agrario Galego, una mayor implicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y una "estrategia clara de coordinación" para el control de la enfermedad.

La titular de Medio Rural también ha pedido al Gobierno que lidere, en el marco de la UE, una vacuna marcada que pueda usarse de manera preventiva, y que se modifique la categoría de la enfermedad (actualmente considerada de tipo A, la más grave), porque "repercute de forma muy exigente en el sector".