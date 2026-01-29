Xunta y Ayuntamiento de Lobios (Ourense) intensifican su trabajo en materia de prevención de incendios

Reunión de Medio Rural. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lobios se han reunido este jueves para intensificar su trabajo conjunto en materia de prevención, defensa y extinción de incendios forestales.

En concreto, explica el Gobierno gallego en un comunicado, esta tarde la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se ha reunido con la alcaldesa, María del Carmen Yáñez, poniendo en valor la labor realizada en el marco del convenio para el establecimiento y la consolidación de un sistema público de gestión de biomasa en las fajas secundarias.

Además, en el encuentro también se han evaluado las inversiones realizadas por la Consellería en diferentes conceptos relacionados con la lucha contra el fuego. Así, desde 2020, Medio Rural aportó más de 480.000 euros para tratamientos preventivos, infraestructuras como pistas y puntos de vigilancia o puntos de agua, y para financiar la constitución y actuación de brigadas municipales.