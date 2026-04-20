La Xunta contratará 137 nuevos vehículos todoterreno para el personal del SPIF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a la contratación, mediante alquiler en la modalidad de renting, de 137 nuevos vehículos todoterreno para el Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (SPIF).

De esta forma, los medios serán para el personal fijo-discontinuo de nueve meses en las brigadas de bomberos forestales de los distritos, que realizan labores de prevención y defensa, en los años 2026, 2027, 2028 y 2029. Con todo, recoge una prórroga hasta 2031.

El presupuesto del contrato es de 6.937.474,50 euros, IVA incluído, y la actuación será financiada en su 100% con fondos propios de la Consellería do Medio Rural.

Según ha detallado la Xunta, estos nuevos equipos se suman a los cerca de 140 actuales y serán usados por los efectivos que en 2026 trabajarán por primera vez durante nueve meses, tras el proceso de estabilización laboral.

CONVENIO LIGAL

En otro orden de asuntos, este lunes se elevó al Consello de la Xunta el proyecto de acuerdo de un convenio de colaboración impulsado por la Consellería do Medio Rural con el Laboratorio Interprofesional de Análise do Leite de Galicia (Ligal) para reforzar la seguridad alimentaria y la calidad de la leche gallega.

El convenio estará vigente hasta 2028 y tendrá un presupuesto total de 164.000 euros, según recoge el proyecto de acuerdo. Con esta nueva iniciativa monitorizarán la presencia de aflatoxinas y residuos medicamentosos en la leche que se produce en Galicia.