La Xunta convoca ayudas por 1,4 millones para daños del jabalí, con un máximo de 2.750 euros por beneficiario

Archivo - Batida de un jabalí durante la emergencia cinegética, a 29 de septiembre de 2023, en el Concello de Portomarin, Lugo, Galicia (España). La Xunta ha registrado un total de 131 peticiones de batidas de jabalí en once días de emergencia cinegética - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la convocatoria de varias líneas de ayudas para paliar los daños que provoca la fauna silvestre, entre las cuales se encuentran 1,4 millones de euros ante las afecciones del jabalí, con un máximo de 2.750 euros por beneficiario.

La Xunta prevé aumentar esta partida en caso de ser necesario en función del crédito disponible. Las ayudas están dirigidas tanto a explotaciones profesionales como a tierras de cultivo agrario para autoconsumo.

Los interesados tendrán un mes para presentar las solicitudes a partir del día siguiente a la comunicación del daño al teléfono 012 --hasta el 10 de octubre de 2026--. Para los perjuicios entre el 11 de octubre de 2025 y la entrada en vigor este miércoles de la orden, el plazo será de un mes desde el 3 de diciembre.

También se publica el apoyo de 270.000 euros a titulares de terrenos cinegéticos ordenados (tecores). Se divide en dos líneas: acciones de mejora de los hábitats mediante rozas o fertilización, entre otros (con un límite de 10.000 euros por aportación); así como la construcción de madrigueras artificiales (hasta 6.000 euros por ayuda).

Además, la Xunta abre una línea dotada con 135.000 euros para apoyar a titulares de colmenas, ganado o rollos de hierba perjudicados por ataques de osos. Busca fomentar la coexistencia de esta especie en peligro de extinción con las actividades agroganaderas de las zonas oseras.