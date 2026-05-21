Xunta convoca la nueva línea de ayudas para adquirir equipamientos eficientes y de agricultura de precisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural publica este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se convocan las aportaciones para la adquisición de maquinaria eficiente y de agricultura de precisión.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el objetivo de esta convocatoria es favorecer la modernización de los equipos de las explotaciones y fomentar el uso de tecnologías que permitan una utilización más eficiente de los recursos naturales en los procesos productivos.

De esta forma, buscan promover la incorporación en las granjas de equipamiento más eficiente energéticamente, lo que contribuye a aumentar la rentabilidad ambiental del sector agrario.

Con estas ayudas facilitarán la adquisición de maquinaria agrícola que optimice la gestión de recursos, como es el caso del carro mezclador con análisis Nir de la ración, tractor con clasificación energética A y robot; así como aquella relacionada con la gestión eficiente de estiércoles y purines; y con la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios.

También podrán financiarse los componentes de agricultura de precisión que sean necesarios para adaptar los equipos existentes en la explotación.

Pueden beneficiarse de estas ayudas los titulares de explotaciones, pero también aquellas personas que tengan una ayuda concedida de incorporación de jóvenes al campo y cuenten con un plan empresarial que incluya actuaciones ambientales, poniendo el foco en el impulso del relevo generacional en el sector.

El importe de la ayuda será, como mínimo, del 40% de los costes elegibles. Este porcentaje podrá incrementarse hasta el 75% en función de los requisitos que cumpla la persona solicitante, como pueden ser el caso de las inversiones en explotaciones de agricultura ecológica, en zonas con limitaciones naturales o si se trata de una persona joven recién incorporada, entre otros.

La inversión mínima elegible será de 12.500 euros, mientras que el importe máximo de la aportación asciende la 100.000 euros.