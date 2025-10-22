La Xunta critica que el Ministerio "debe de actuar de forma más firme" en defensa de fondos de la PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha dicho estar "desconcertada" con la postura del Ministerio de Agricultura ante la reforma de fondos de la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028, ya que considera que "debe actuar de forma más firme".

En respuesta a una pregunta del PPdeG en el pleno del Parlamento, Gómez ha exigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "vete" el nuevo marco financiero si no se mantienen partidas específicas para el medio rural, al tiempo que censura falta de información a las comunidades.

Denuncia un recorte de fondos de hasta el 20% con respecto a la PAC actual, lo que representará una reducción de 80 millones anuales.

Alerta de la desaparición del segundo pilar, "especialmente grave" para Galicia, lo que pone en peligro fondos de desarrollo rural para infraestructuras o movilidad de tierras, entre otras. Por ello, asegura que la Xunta defenderá en Bruselas una PAC con más fondos específicos.

PARCELARIA EN AGOLADA

En otro orden de cosas, la diputada Ariadna Fernández (BNG) ha denunciado el retraso de 20 años en las concentraciones parcelarias pendientes de Agolada (Pontevedra). Lamenta la situación de desamparo de vecinos de Sexo, Eidián, Ramil, Basadre, Agra, Val de Sangorza, Baíña, Órrea y Berredo.

En respuesta, la conselleira do Medio Rural ha afirmado que se "avanzA con paso firme" en los procesos de concentración para decretar las parcelarias de esas tres zonas pendientes, toda vez que se han concluido los estudios previos.