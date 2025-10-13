La Xunta decidirá "en próximos días" sobre si prorroga o no la moratoria para plantar eucalipto

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que se tomará una decisión "en próximos días" sobre si prorroga o no la moratoria para plantar eucalipto, que termina a final de este 2025.

A preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta, Rueda ha reconocido que "hay diferentes opiniones, diferentes posturas" sobre la prohibición de plantar eucalipto, pero quien debe decidir es el Gobierno gallego.

"Gobernar es decidir", deja claro, por lo que esta decisión "será adoptada" y "explicada" en próximos días, la cual estará "basada en el interés general".

La moratoria de nuevas plantaciones de eucaliptos entró en vigor en junio de 2021 y se mantiene hasta que acabe 2025. Rueda garantiza que se va a resolver "después de muchas conversaciones" y "escuchar muchas opiniones, muchas veces encontradas entre ellas".

Por otra parte, cuestionado sobre la situación de la plaga de chinches en Galicia, Rueda ha dicho desconocer la situación, si bien asegura que, al igual que ocurrió con la plaga de la avispa asiática, "si se convierte en un problema endémico, la Xunta actuará".