Xunta defiende su inversión en prevención de incendios e insta al PSOE a "no confundir" con las líneas de ayudas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha defendido este jueves su "compromiso" con la prevención de incendios forestales, destacando que el presupuesto destinado a esta materia en 2026 aumenta un 50% respecto al ejercicio anterior, frente a las críticas del PSOE, a quien ha instado a "no confundir" a la población respecto a las líneas de ayudas.

De este modo, la Consellería ha insistido en que la prevención es una "prioridad" para el Gobierno gallego y que el "compromiso" del Ejecutivo autonómico "no se puede tergiversar". "Desde la Xunta demostramos nuestro apoyo con datos y hechos, que ponen de relieve que esta materia es una prioridad para nosotros", ha defendido.

Además, ha recordado que en la última actualización del Pladiga, que se presentará este viernes ante el Consejo Forestal, se recogen "importantes novedades" que manifiestan el "compromiso" de la Xunta en este campo.

En este contexto, el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este jueves que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda será "el responsable" si Galicia vuelve a arder por la falta de inversión en prevención. Asimismo, el líder de los socialistas gallegos ha denunciado que la Xunta eliminó las convocatorias de prevención de 2025 y 2026, "dejando 194 solicitudes sin financiación".

A mayores, Besteiro se ha referido a una convocatoria de reforestación con especies frondosas y coníferas que tenía 15 millones disponibles, "de los que apenas se solicitaron 2 millones". La razón, según el líder socialista, es que la Xunta ignoró las advertencias sobre las deficiencias de la orden y nadie la corrigió. "El resultado: 13 millones que debieron servir para proteger el monte gallego acabaron sin ejecutar", ha dicho.

"Lo que le pedimos al PSOE es que no intente confundir al enmarcar esta línea de ayudas en la prevención de incendios forestales, cuando su objetivo es completamente diferente. La finalidad de esta partida es impulsar la silvicultura productiva y el avance de la calidad de los recursos forestales en Galicia a través de la gestión de coníferas y la rehabilitación de sotos de castaños. No está constituida como una herramienta específica de prevención", ha trasladado la Xunta a los medios.

Con todo, el Gobierno gallego ha recordado que "más del 70% de los fuegos forestales en la comunidad son intencionados" y ha aprovechado para ensalzar la labor de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), "que desde el año 2021 ha participado en la puesta a disposición judicial de 132 presuntos incendiario".