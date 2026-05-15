La Xunta desarrollará un nuevo pastizal de 29 hectáreas en Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

OURENSE 15 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado este viernes el desarrollo de un nuevo pastizal en el municipio de Xunqueira de Espadanedo, en terrenos de monte vecinal en mano común de Barrio, Carballeira y Casanova, con una inversión de cerca de 190.000 euros y de 29 hectáreas de superficie.

Así lo ha avanzado en un encuentro con ganaderos, en el marco de la II Mostra de Gando que se celebra en la localidad ourensana.

En una nota de prensa, la Xunta ha detallado que la nueva infraestructura ocupará una superficie de 29 hectáreas, en las que se llevarán a cabo trabajos de desbroce, encalado, abonado y siembra, entre otras actuaciones. Además, también se construirá un cierre ganadero, se instalarán puertas y una manga de manejo y contará con un bebedero.

La titular de Medio Rural ha señalado que con este pastizal los vecinos de la zona dispondrán de más base territorial para su ganado, contribuyendo al mismo tiempo a controlar la vegetación en estas parcelas, lo que, ha apuntado favorece la prevención de incendios.

De este modo, la conselleira ha reafirmado la intención de la Xunta de seguir trabajando, de la mano de los propietarios del monte, con iniciativas como esta para garantizar un rural "más productivo, protegido y con futuro".

En concreto, a lo largo de este año está prevista la puesta en marcha de nuevos pastizales en las cuatro provincias gallegas, como este de Xunqueira de Espadanedo y el anunciado la pasada semana en Viveiro.