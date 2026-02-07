La Xunta destaca el "buen hacer" de los productos de la Denominación de Origen Protegida Arzúa-Ulloa

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado el "buen hacer" de los productores de la Denominación de Origen Protegida Arzúa Ulloa, que hacen que Galicia sea reconocida dentro y fuera por la "excelente calidad" de sus elaboraciones.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha asistido este sábado a la comida de confraternidad organizada por el Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Arzúa-Ulloa.

Allí, la titular de Medio Rural ha señalado que la producción de queso contribuye a "impulsar la transformación" de la leche dentro de la comunidad.

Gómez, ha remarcado que esta DOP, según los últimos datos, tiene una producción certificada anual de más de 5,1 millones de kilos y un valor económico estimado de 41 millones de euros.

En este sentido, ha hecho referencia a los otros tres quesos con distintivo de calidad que se elaboran en la Comunidad: Cebreiro, San Simón da Costa y Queso Tetilla.

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

También, la conselleira ha visitado durante esta jornada de fin de semana la celebración de la Feira do Entroido de Nadela.

Un evento, organizado por la Asociación veciñal, cultural e deportiva de San Xoán de Pena, en el que subrayó la importancia de este tipo de celebraciones a la hora de "promocionar los productos agroalimentarios de proximidad".