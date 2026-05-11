La Xunta destina 2,3 millones a asociaciones de defensa sanitaria ganadera y facilita contratar 162 veterinarios

Reunión del Consello de la Xunta del 11 de mayo de 2026 - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural destinará en este 2026 un total de 2,38 millones de euros a 64 asociaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG) con el objetivo de "seguir avanzando en la consolidación de un buen estatus sanitario de la cabaña ganadera gallega".

Así figura en el informe evaluado este lunes por el Consello de la Xunta, que también recoge la evolución de estas aportaciones y su repercusión en el sector primario gallego a lo largo de los años.

La Xunta ha recalcado que se beneficiará la totalidad de asociaciones de defensa sanitaria existentes y que implica agotar la cuantía de la convocatoria, publicada a finales de 2025. A través de este presupuesto se financiarán los gastos derivados de la compra de material fungible como guantes y calzas, así como tubos de extracción de sangre y agujas.

También se facilitará la contratación de 162 personas veterinarias para planificar y ejecutar los programas de saneamiento.

AVANZAR EN LA MEJORA DEL ESTADO SANITARIO

El fin principal de estas subvenciones es avanzar en la mejora del estado sanitario mediante la ejecución de programas zoosanitarios comunes para la prevención y control de enfermedades de los animales.

Las ayudas sirven para abordar el control de determinadas enfermedades que habitualmente no son objeto de programas nacionales, lo que, según la Xunta, "permite mantener el excelente estatus sanitario de la cabaña ganadera gallega, referente a nivel nacional, y garantizar la rentabilidad de las explotaciones y la comercialización de los animales y de sus productos".

El Ejecutivo autonómico ha indicado, asimismo, que destinó desde el año 2012 más de 32 millones de euros para "reforzar" la labor de estas asociaciones y mejorar las condiciones higiénicas de las explotaciones.