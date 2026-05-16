La Xunta destina más de 600.000 euros a la mejora de infraestructuras en Ribadumia (Pontevedra)

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en Ribadumia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que su departamento destinará más de 600.000 euros a la mejora y puesta en valor de diferentes infraestructuras rurales en Ribadumia (Pontevedra). Entre las actuaciones se encuentran intervenciones en caminos de parcelaria y mejoras de servicios básicos.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la conselleira visitó este sábado el municipio para comprobar los avances en las obras de mejora de 79 caminos de la parcelaria de Lois-Monte, que cuentan con una inversión de 400.000 euros.

Así, las labores se centran en la apertura de nuevos caminos y en la ampliación y mejora o acondicionamiento de los existentes. En total, se acometerán actuaciones en más de nueve kilómetros.

Esto se completa con otras 13 obras consistentes principalmente en canalizaciones de aguas pluviales o la construcción de accesos a fincas, entre otras.

Gómez ha señalado que, gracias a esta actuación, se mejorará una parcelaria que abarca una superficie de algo más de 700 hectáreas de superficie de 1.515 propietarios, divididas en cerca de 8.780 parcelas y más de 2.100 fincas.