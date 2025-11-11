La Xunta destinará 48 millones a talleres duales, que priorizarán la formación agraria y la prevención de fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este martes de que el Consello del Ejecutivo autonómico de esta mañana ha aprobado el presupuesto para una nueva edición de talleres duales, que en esta ocasión priorizarán la formación en el ámbito agrario y de prevención forestal, con el objetivo de formar nuevos profesionales "para trabajar en la lucha contra el fuego y en la recuperación de las zonas afectadas por la ola del verano".

Por ello, la convocatoria de empleo 2026-2027 estará dotada de 48,1 millones de euros para organizar un centenar de talleres, de los cuales se beneficiarán casi 2.000 desempleados.

Tal como ha desgranado Rueda, un total de 20 millones del presupuesto de la nueva orden, cuya publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) está prevista para la segunda quincena de este mes, se destinará específicamente a talleres que impartan certificados profesionales de las familias agrarias y de seguridad y ambiente, con el fin de fortalecer la prevención y la extinción de incendios forestales.

En total, se prevé la puesta en marcha de casi 100 talleres en toda Galicia, que beneficiarán a unas 1.970 personas mediante itinerarios de nueve meses que combinan formación y contrato laboral, limitados en general a tres por cada vida laboral, excepto en los casos de los relativos a familias agrarias.