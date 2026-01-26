La Xunta detecta dos nuevos focos de gripe aviar en aves silvestres en Baltar (Ourense) y Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de dos ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), y que constituyen dos focos diferenciados, localizados respectivamente en los ayuntamientos de Baltar (Ourense) y de Pontevedra.

Se trata de una paloma doméstica (Columba livia doméstica) encontrada en el ayuntamiento de Baltar, que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de O Rodicio; y una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) encontrada en Pontevedra, que se llevó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente del mismo departamento autonómico.

Las aves fueron muestreadas para proceder al análisis laboratorial, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos nuevos focos, son cuatro los notificados en nuestra comunidad en lo que va de año 2026.

La Xunta recuerda que hasta el momento no se ha registrado ningún caso en aves de corral en Galicia, por lo que desde Medio Rural se lanza un mensaje de "tranquilidad y de precaución".

Con respecto a la situación en España, en el actual periodo de vigilancia anual (desde el inicio de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 154 (de los que seis se corresponden a los notificados desde el 1 de enero de 2026), un número inusualmente elevado comparado con los datos de años anteriores. La situación en Europa también refleja un registro considerable en el número de focos en los últimos meses.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN TODA ESPAÑA

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de las medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicables en todo el territorio español desde el pasado 13 de noviembre.

El objetivo es evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie. Estas medidas permanecen actualmente vigentes.

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, la Consellería do Medio Rural ha vuelto a insistir en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad.

En el caso de las aves silvestres esta comunicación se puede realizar a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.