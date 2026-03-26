La Xunta enajenará 30 lotes de madera por valor de un millón de euros en una subasta pública en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la resolución de la convocatoria de una enajenación de maderas en A Coruña en una subasta pública electrónica que tendrá lugar el 13 de mayo en la Delegación Territorial de la Xunta en esta provincia. En concreto, se prevé adjudicar 30 lotes con un valor total de 1.079.879,18 euros.

Será a través de la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural y, de estos lotes, 24 cuentan con certificación PEFC y siete disponen de la doble certificación PEFC y FSC, los dos sistemas de certificación más implantados en el mundo.

Así, las empresas que opten a los lotes deben tener un certificado de cadena de custodia, que garantiza la trazabilidad de la madera, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

A mayores, ha explicado que los lotes suman cerca de 55.000 metros cúbicos de madera, que será vendida bajo las modalidades de enajenación a riesgo y ventura y a resultas de liquidación final. Al igual que en subastas electrónicas anteriores, los licitadores realizarán los trámites de forma telemática, desde la consulta de los lotes disponibles hasta la subasta final.

PLATAFORMA PARA PUJAR

Los interesados en pujar por alguno de estos lotes disponen de una plataforma desarrollada por la Consellería do Medio Rural y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para consultarlos y obtener información sobre sus características a través de un visor web cartográfico creado por el Instituto de Estudos do Territorio.

Además, este espacio también permite realizar consultas o búsquedas por múltiples campos, exportar en formato PDF los planos o descargar los límites de los lotes en dispositivos móviles, para localizar fácilmente las superficies arboladas objeto de subastas públicas.

Con todo, los licitadores tendrán que presentar sus ofertas económicas a través de la sede electrónica de la Xunta.