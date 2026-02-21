La Xunta ensalza la calidad del grelo en la feria Expogrelo de Abadín

Las conselleiras do Medio Rural y de Medio Ambiente, María José Gómez y Ángeles Vázquez, en la feria Expogrelo de Abadín. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las conselleiras do Medio Rural, María José Gómez, y de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, han asistido este sábado a la feria Expogrelo de Abadín, centrada en la exaltación de este producto, al que han catalogado como uno de los más destacados de la gastronomía gallego, especialmente en esta época del año.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha puesto en valor que esta producción disfruta de una Indicación Geográfica propia y cuenta con una superficie sembrada de casi 70 hectáreas y 194 productores inscritos.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2025, esta IGP alcanzó una producción certificada de algo más de 215.000 kilos, con un valor económico estimado superior a los 430.000 euros, "lo que supone un incremento considerable" respecto al año anterior.

Por otro lado, la titular de Medio Rural ha remarcado la importancia de este tipo de festividades para el rural gallego, "ya que dinamizan social y económicamente estos entornos" y "favorecen los canales cortos de comercialización, al poner en contacto a productores y consumidores".