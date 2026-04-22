La Xunta ensalza el componente "práctico y participativo" de los ciclos formativos agrarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la vertiente "práctica y participativa" de los ciclos formativos de la rama agraria impulsados por la Xunta en su visita este miércoles al Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de Sergude, en Boqueixón (A Coruña).

Tal y como ha trasladado durante la demostración de manejo de maquinaria con el alumnado del centro, las actividades de estos ciclos "favorecen de manera directa a la inserción laboral del alumnado", que alcanza "en muchos casos" el 100%.

En este sentido, la titular de Medio Rural ha recalcado que estos grados apuestan por una formación "estrechamente vinculada a la realidad laboral" del sector primario, respondiendo además a las "demandas actuales del mercado".

Así, María José Gómez ha recordado que, durante este curso 2025-2026, las plazas de nuevo ingreso aumentaron un 11% en comparación con el anterior, duplicándose además las plazas en la FP Dual de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en Sergude.

"La rama agraria está despertando un gran interés entre la juventud y cada curso incrementa su demanda", ha señalado la conselleira, que ha desgranado que, en la actualidad, los seis CFEA de la comunidad autónoma cuentan con un total de 566 alumnos --un 9 % máis que el pasado curso--, de los cuales casi la mitad --unas 276 alumnas-- son mujeres.

DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA

En concreto, este miércoles el centro ha preparado una demostración de maquinara a los estudiantes de primer curso del grado medio en Producción Agropecuaria, para "formarlos en la utilidad de la maquinaria de precisión de última generación", a través de conocimientos que "podrán aplicar a nivel profesional".

A la demostración ha asistido, además de la titular de Medio Rural y los estudiantes, el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

Así, la actividad de este miércoles ha incluido un estudio vegetativo de las platas de la parcela a través de un dron multiespectral con cámaras térmicas, así como el ensilado de hierba a través de un tractor autoguiado GPS.

En este sentido, el centro ha utilizado, además, una picadora, romtoempacadora y encintadora con cámara variable de alta densidad para las nociones sobre empacado.

"Estas acciones redundan de forma positiva en nuestro medio rural. La formación contribuye a profesionalizar el sector agroalimentario y a impulsar el relevo generacional", ha añadido la conselleira.