La Xunta ensalza la Feira de Artesanía de Triacastela como "escaparate" del sector agroalimentario gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha sido la encargada de dar el pregón de la XIII Feria de Artesanía y Productos de la Comarca de Triacastela, una celebración que ha ensalzado por ser un "escaparate" para el sector agroalimentario gallego.

Además, ha destacado la cultura, la tradición y los paisajes de esta localidad lucense, marcada también por su vínculo con el Camino de Santiago.

Asimismo, ha aprovechado para recordar el papel de Triacastela en "la preservación de la tradición ganadera", ya que es el lugar donde se inició la recuperación de la raza autóctona de cerdo celta a mediados de los años 90, al mismo tiempo que se impulsaba la cría de vacas cachenas.

Por ello, ha subrayado que estas iniciativas "contribuyen a la preservación de especies únicas, pero también a la revitalización de la actividad rural, la generación de empleo y el fortalecimiento de los pueblos".

Con todo, la Xunta ha detallado en una nota de prensa que esta celebración ha incluido degustaciones gastronómicas de productos de calidad diferenciada de la Consellería Rural, así como el food truck de Galicia Sabe A Mar, de la Consellería do Mar.