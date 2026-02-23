La Xunta evalúa vías de colaboración con el sector forestal para ahondar en la certificación del monte

Reunión de la directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, con representantes de la Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal PEFC. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de la Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal-PEFC Galicia, para estudiar nuevas vías de colaboración en materia de certificación del monte en Galicia.

La comunidad gallega cuenta con 645 montes certificados con el sello PEFC, la mayor parte de ellos montes vecinales en mano común, en convenio con la Xunta, lo que supone que el 31 % de la superficie forestal certificada está bajo gestión pública.

Luisa Piñeiro ha recordado que el objetivo del gobierno gallego es seguir trabajando en esa línea en los próximos años, para aumentar esa superficie.

El 'sello' PEFC es uno de los distintivos de certificación de la gestión forestal sostenible más implantados a nivel internacional. En España hay casi 3 millones de hectáreas de monte con este reconocimiento, de las que más de medio millón están en Galicia. De este modo, el objetivo marcado en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040 para el año 2025 se ha cumplido.