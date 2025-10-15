La Xunta exige al Gobierno el desbloqueo de 8 millones para prevenir "daños causados por el lobo"

Archivo - Un lobo ibérico del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra (lugar de mayor concentración de este cánido en el Sur de Europa). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Incide en que la cantidad corresponde a los años 2022 y 2023, y que aun así mantiene su apoyo a los ganaderos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha instado al Gobierno central a "desbloquear" 8 millones de euros de fondos estatales para que la Comunidad pueda "paliar y prevenir" lo que ha calificado de "daños causados por el lobo" en Galicia.

Asimismo, la administración autonómica exige que se convoque de manera "urgente" la 'Conferencia sectorial de medio ambiente', que según la Xunta fue pospuesta el pasado mes de julio "de forma unilateral", por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En un comunicado, el Gobierno gallego informa de que así lo ha trasladado la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, durante su intervención ante la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en Murcia, donde han participado representantes del ministerio y de todas las comunidades autónomas.

En el acto, el Gobierno gallego ha afirmado que la Administración central les debe los 8 millones de euros por "daños correspondientes a los años 2022 y 2023. También ha señalado que, "por problemas internos" del Estado español, no se produjo la distribución de fondos de 2023 y que, en 2022, el reparto fue "injusto" con Galicia.

APOYO AL SECTOR GANADERO

En cualquier caso, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha destacado que asegura su "apoyo al sector ganadero afectado por los ataques del lobo".

Así, ha incidido en que este año ha convocado tres órdenes de ayudas por un importe total de más de 2 millones de euros para la "adquisición y mantenimiento de perros protectores, pastores eléctricos y pastores eléctricos y cercados móviles de malla electrificada.

También menciona el Gobierno gallego gastos con la instalación de vallas fijas y subvenciones de los costes derivados de la contratación de personas cuidadoras de ganado.