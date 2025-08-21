La Xunta facilitará a apicultores afectados por los incendios el acceso grautito a parcelas del Banco de Tierras

El alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, visita sus colmenas quemadas por los incendios - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural facilitará a los apicultores afectados por los incendios forestales de este verano, especialmente a los de la provincia de Ourense, el acceso gratuito a las parcelas del Banco de Tierras para que puedan instalar en ellas sus colmenas y mantener así su producción.

Los interesados deberán dirigirse a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, adscrita a la Consellería, para solicitar esta posibilidad. "Cada petición será evaluada, habida cuenta de los daños causados por los fuegos en las instalaciones apícolas, para proporcionar, en su caso, terrenos alternativos a los quemados".

"Con el fin de asegurar que de, forma temporal, tengan garantizada su alimentación natural y dar así continuidad a estas explotaciones", añade. Los apicultores que quieran acogerse a esta medida deberán respetar las distancias y demás normativa de aplicación, así como comunicar en las oficinas rurales los traslados y las nuevas localizaciones para actualizar el correspondiente registro apícola de Galicia.

Por parte de los servicios provinciales y de las oficinas rurales de la Consellería, se va a dar traslado de esta posibilidad de apoyo a los productores perjudicados, a los ayuntamientos y a las asociaciones de apicultores, para propiciar la mayor difusión posible de la iniciativa.

"Esta colaboración se suma a otras iniciativas puestas en marcha por Medio Rural para paliar los daños ocasionados por los incendios en el sector agroganadero". "Entre ellas, el operativo de emergencia activado ya desde el pasado sábado, día 16 de agosto, para garantizar el suministro inmediato de alimento a los animales de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios, especialmente en la provincia de Ourense", apostilla.