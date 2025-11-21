La Xunta incide en la importancia de la gestión de la biomasa en franjas secundarias para prevenir incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha incidido este viernes en la importancia gestionar la biomasa en las franjas secundarias más cercanas a las viviendas para favorecer la prevención de incendios forestales.

Así lo ha destacado en una visita a la parroquia ourensana de Cudeiro, en la que se acaban de llevar a cabo actuaciones de limpieza y desbroce al amparo del convenio actual firmado con la empresa pública Seaga y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Según ha desgranado la Xunta en una nota de prensa, a lo largo de este año se han desarrollado actuaciones de este tipo en una superficie de más de 11 hectáreas y en un total de 35 en este término municipal ourensano.

Además, Gómez ha recordado que el mantenimiento de estas franjas "es una responsabilidad de los propietarios que, si no cumplen con sus deberes, deberán hacerlo los ayuntamientos de manera subsidiaria", tal y como recoge la Ley de incendios del año 2007.

Así, con el fin de seguir ahondando en esta iniciativa, la conselleira ha señalado que se está cerrando una nueva colaboración con mejoras "muy destacables", como el aumento de inversión para estos apoyos, que asciende hasta los 25 millones de euros en 2026, el doble que el actual ejercicio.

En este nuevo convenio se incluirá también un aumento de las parroquias priorizadas --aquellas en las que los vecinos pueden contratar los servicios de Seaga para gestionar su biomasa con un coste reducido--; al mismo tiempo que se agilizarán las ejecuciones subsidiarias más urgentes en las zonas de mayor riesgo de incendio.

Con todo, se prestará más apoyo a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y se crearán más barreras naturales en las franjas con la plantación de frondosas.