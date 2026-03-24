La Xunta incorpora seis máquinas hidrostáticas y tres vehículos motobomba para el dispositivo contra incendios - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha hecho entrega este martes de nueva maquinaria para el dispositivo gallego de lucha contra incendios. Concretamente, se trata de seis máquinas hidrostáticas polivalentes, que realizan tareas de prevención y extinción; y tres vehículos motobomba.

Así, la conselleira ha destacado que la compra de este equipo --cofinanciada en un 60% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)-- ha ascendido hasta los 3,1 millones de euros.

Una entrega que, además, se complementará con cursos de formación teórico-práctica para el personal encargado del manejo de la maquinaria. En el caso de las máquinas hidrostáticas polivalentes, la Xunta ha subrayado que estos vehículos permitirán realizar tanto trabajos preventivos de desbroce, al incorporar un brazo lateral con disco de corte, como limpieza en calzadas y cunetas con un soplador.

Además, también se podrán emplear en tareas de extinción al contar con un depósito de agua con capacidad de más de 3.400 litros, con bomba de impulsión de 1.100 l/minuto, lanza, tomas para mangueras y un sistema proporcionador de retardante, según ha explicado en una nota de prensa.

En cuanto a las motobombas, estos vehículos se emplearán en labores de extinción "gracias a sus 4.200 litros de capacidad útil de agua y su sistema de autoprotección perimetral con dos circuitos independientes".

En este contexto, la conselleira ha recordado que este viernes será presentada ante el Consello Forestal la nueva actualización del Pladiga 2026. Así, ha recordado las principales novedades de este documento, que fueron adelantadas este lunes por el titular del ejecutivo autonómico en el marco del Consello de la Xunta.

Así, en relación con los medios materiales, a los 18 lotes de maquinaria pesada desplegados se sumarán 16 nuevos bulldózeres para labores preventivas. En el ámbito de los medios aéreos, se incorporarán al dispositivo dos nuevos aviones de carga en tierra, uno de coordinación y un helicóptero pesado. En total, serán 24 las aeronaves dependientes de la Consellería.

Con todo, se diseñará una nueva aplicación móvil para que la ciudadanía pueda alertar sobre los incendios forestales y también se ampliará el número de cámaras de videovigilancia hasta llegar a las 241 en 111 puntos, y se incorporará la inteligencia artificial al sistema interno de gestión.