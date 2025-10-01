La Xunta inicia el reparto por aire de 60 toneladas de paja para alimentar a fauna afectada por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado los trabajos para repartir por aire 60 toneladas de paja para alimentar a la fauna silvestre afectada por los incendios forestales del pasado verano.

Según ha explicado la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, que ha supervisado este miércoles los trabajos en el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras, un helicóptero se encargará de distribuir en las zonas de difícil acceso pacas gigantes de paja --de hasta 200 kilos cada una-- para garantizar una fuente alimenticia de cara a este otoño para los animales de las zonas más afectadas por el fuego, principalmente especies de herbívoros y aves.

En concreto, para desarrollar esta técnica de 'helimunching' se utilizarán unas redes certificadas para su uso aeronáutico, que son compatibles con el helicóptero portante.

Así, en una primera fase se realizaron una serie de vuelos de reconocimiento para identificar las mejores localizaciones para realizar el reparto de la paja. También se identificaron los puntos necesarios para actuar como almacenaje de pacas y plataformas de carga para los repetidos viajes de transporte del helicóptero.

En cuanto a los puntos de reparto de la paja, Marisol Díaz ha detallado que se seleccionaron aquellos entornos con masas de frondosas aún verdes, presentes en laderas de orientación norte, donde se puede refugiar la fauna y con una difícil accesibilidad por las elevadas pendientes o los largos recorridos hasta las zonas de aplicación. La previsión es actuar, además de en Carballeda de Valdeorras, en los ayuntamientos de Larouco, Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, A Veiga, Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives y O Bolo.