La Xunta insta al Gobierno a proteger los ríos de su competencia del arrastre de las cenizas de los fuegos

El BNG afea "políticas pirómanas" a la Xunta y Vázquez replica: "Quieren que haya pastores, pero después que no se pueda hacer gestión del lobo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha instado este miércoles al Gobierno central a "seguir el ejemplo" de la Xunta y actuar para proteger los ríos de su competencia ante los arrastres de cenizas en las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Interpelada por el diputado del BNG Luís Bará, quien ha culpado a las "políticas pirómanas" del PP de que "arda la mayor parte del país por grandes incendios forestales" y ha puesto el foco en el daño medioambiental, Vázquez ha defendido la actitud del Gobierno que dirige Alfonso Rueda, que ha contrapuesto con la del bipartito de PSdeG y BNG que dirigía Galicia en la gran ola de fuegos de 2006.

También ha cargado contra el BNG, a quien ha advertido que "decencia es que no se diga una cosa y, después, la contraria". "Porque ahora hablamos de silvicultura, pero también de pastoreo; pero fíjense que ustedes son los primeros que quieren que haya pastores, pero después que no se pueda hacer absolutamente gestión del lobo. Esa es la realidad", ha esgrimido.

"¿Y sabe usted cuántas reses han muerto este año? 3.225. ¿Y sabe cuántos caballos? Aquellos que dicen que son las desbrozadoras naturales? 582. ¿Y sabe usted cuántas ovejas? 1.300", ha continuado la conselleira, quien ha centrado buena parte de su intervención en el ámbito de protección de los ríos.

Así, ha puesto en valor que Augas de Galicia está desplegando "desde hace semanas" diferentes medidas orientadas a "crear barreras anticontaminación" en los entornos fluviales de las áreas afectadas y, además, ya ha definido las próximas zonas de intervención, así como las actuaciones a desarrollar.

En concreto, ha apuntado que "ya se actuó en ayuntamientos como Ponteceso, Lousame o Meaño", con la construcción de cordones de vegetación, hechos de ramas y troncos que proceden del entorno afectado por los fuegos, así como la instalación de barreras de madera que se colocan transversalmente en los canales, en puntos con elevada pendiente, y que permiten fijar "posibles arrastres" y "reducir la velocidad del agua".

Con el foco en el Gobierno, fuentes de la Xunta recuerdan que el Ejecutivo autonómico no es propietario de las laderas ni, en el caso de la provincia de Ourense, tiene que otorgar autorización alguna a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para poder intervenir en los ríos de su competencia.

Al contrario, recalca que allí donde ostenta las competencias en el dominio público hidráulico (DPH) "puede y debe intervenir, con la mayor celeridad posible", tal y como está haciendo Augas de Galicia en sus áreas correspondientes. Fuentes de la Consellería esperan que la CHMS no busque "excusas" para limitar sus actuaciones, por ejemplo, a los cauces.

ESTUDIO SOBRE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD

Vázquez también ha reivindicado que la Consellería de Medio Ambiente actúa sobre el terreno afectado por los fuegos con un plan de aporte alimentario a las poblaciones de herbívoros y aves.

Y mientras que Bará ha acusado a la Xunta "ocultar que las llamas arrasaban Pena Trevinca", o de que ardía "el Macizo Central y medio Ourense", la conselleira ha avanzado que para concretar los daños es necesario realizar las labores de perimetrado.

Pero ha ratificado que se apoyará a los municipios y mancomunidades de montes en la restauración de infraestructuras de uso público afectadas por los fuegos en zonas de la Red gallega de espacios protegidos y Reservas de biosfera.

Además, los titulares de tecores tendrán financiación para cubrir los gastos de sembrar cereales en terrenos afectados y para reparar y reponer instalaciones dañadas (refugios, comederos para animales o cercados, por ejemplo).

Esto, ha recalcado, "se hará en Pena Trevinca y en Chandrexa, en los lugares que se vieron más afectados por los fuegos".

PLAN DE ESTUDIO SOBRE LA AFECCIÓN A LA DIVERSIDAD

La conselleira también ha confirmado que se está elaborando un estudio sobre la afección a la biodiversidad, en el que se analizará el estado de aves, mamíferos, reptiles e insectos, así como un plan de restauración para actuar en los espacios naturales afectados por los incendios.

En esta línea, ha recordado que tras el gran incendio registrado en 2022 en O Courel (Lugo) ya se había puesto en marcha un plan de recuperación integral de este tipo.

Vázquez ha aludido a la ley del clima, que será remitida a la Cámara, tras su aprobación en el Consello el pasado lunes, y que apuesta por los "refugios climáticos" o por reforzar las redes autonómicas de meteorología y de calidad del aire.