Xunta invirtió más de 1.600 millones de euros en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2022

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia invirtió más de 1.606 millones de euros en el rural gallego al amparo del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia en el período 2014-2022, ampliado hasta 2025.

Así lo ha destacado este viernes el el director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, en su comparecencia a petición propia en la Comisión 7ª del Parlamento, en la que hizo un balance de la ejecución de estos fondos europeos en su departamento.

José Balseiros expuso que, de este montante total, la Dirección Xeral gestionó 18 submedidas que abarcan 486 millones de euros, correspondiente al 30% de todo el PDR de Galicia.

En este sentido, ha puesto en valor que el grado de ejecución de estas medidas alcanzó un porcentaje de prácticamente el 100%, "dando buena muestra de la buena gestión de estos fondos por parte del Gobierno autonómico".

Así, durante su intervención el director general ha explicado que este presupuesto "repercutió directamente" sobre el medio rural gallego y los agricultores y ganaderos. En este sentido, ha remarcado las convocatorias para fomentar el relevo generacional, el asociacionismo agrario y las inversiones en industrias agroalimentarias como algunas de las líneas más cuantiosas de este departamento.

Ha informado también de que la incorporación de jóvenes al campo y los planes de mejora supusieron, en el período 2016-2023, un gasto público de 323 millones de euros, con 4.314 explotaciones beneficiadas y algo más de 2.700 personas incorporadas a la actividad agroganadera.

En relación con la transformación y comercialización de productos agrarios, se publicaron cinco convocatorias con 142 millones de euros, que ayudaron a realizar inversiones subvencionables de casi 439 millones de euros con la aprobación de 473 proyectos, con una gran presencia de los sectores lácteo y cárnico.

Por otra parte, con respeto a las ayudas para instalación de equipaciones en común y el uso de maquinaria en régimen asociativo, se resolvieron aportaciones de 51,11 millones de euros para 390 beneficiarios; favoreciendo así el asociacionismo en la comunidad.

Para finalizar, mencionó otras líneas impulsadas por la Consellería, como el apoyo a las razas autóctonas, la creación de pasteros, el mantenimiento del estatus sanitario de la cabaña ganadera, el sector vitivinícola o el control lechero, entre otras.

A nivel global, en el período 2014-2022, tanto en el marco del PDR como a través de fondos propios, la Dirección Xeral aprobó en ayudas 742 millones de euros para más de 100.000 beneficiarios, principalmente explotaciones.