La Xunta lanza una nueva ayuda para ayuntamientos para adquirir maquinaria para prevención de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha detallado una nueva orden de ayudas dirigida a ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes para la adquisición de vehículos y maquinaria para la prevención de incendios forestales.

Según ha detallado, se trata de vehículos y maquinaria para mantenimiento y limpieza preventiva de los entornos de la red vial municipal, maquinaria forestal ligera, así como la destinada a trabajos complementarios de las tareas forestales de prevención.

Asimismo, Prieto ha destacado que este año crece la cuantía del fondo adicional del Fondo de Cooperación Local para proyectos de carácter estratégico, al pasar de los 8,5 millones de euros a 10 millones con el objetivo de responder a la demanda de las entidades locales para realizar actuaciones de trascendencia supranacional para fomentar la economía y la industria de los ayuntamientos.

De esta forma, entre las líneas previstas para este ejercicio, se incluye el Fondo de Compensación Ambiental, para apoyar a los ayuntamientos en la mejora del medio natural.