La Xunta ofrece colaboración a los ayuntamientos afectados por incendios tras habilitar ayudas

A CORUÑA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha visitado este viernes Ponteceso y también Camariñas para informar de las ayudas que dará el Ejecutivo gallego a ayuntamientos gallegos para hacer frente a los gastos derivados de los incendios.

La visita ha sido a dos de los municipios afectados por los fuegos y en los que en algún caso fue necesario activar la situación 2 por la proximidad de las viviendas.

En Ponteceso, recordó que, como ya se les trasladó esta semana a alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, el Gobierno gallego colaborará con las entidades locales para atender, ha dicho, sus necesidades.

También ha comprometido la agilización en la tramitación de las mismas y para su pago. En ellas, se incluyen apoyos a los gastos de las entidades locales derivados de sus actuaciones como consecuencia de los incendios y también por los daños en bienes de titularidad municipal.