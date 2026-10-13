Xunta y organizaciones agrarias acuerdan una postura común para defender un presupuesto suficiente de la PAC

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reúne con las organizaciones agrarias - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural y las organizaciones agrarias han acordado este martes defender una postura común ante la futura Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de garantizar un presupuesto suficiente, que mantenga al menos la dotación actual, así como la continuidad de las intervenciones de desarrollo rural.

Así lo ha asegurado la Xunta en un comunicado, en el que explica que este ha sido uno de los acuerdos de la reunión que han mantenido la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, con la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro Santos; el presidente de Asaga, Francisco Bello; y el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. En el encuentro también han participado el director xeral da PAC e de Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, y el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

Durante la reunión, Ejecutivo gallego y organizaciones agrarias también han acordado trabajar conjuntamente en el diseño de las ayudas agroambientales de Galicia para el nuevo período de la PAC, con el fin de atender las necesidades de las explotaciones gallegas, tal y como ha añadido la Xunta.

En relación con el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, la Consellería ha trasladado que la Dirección xeral da PAC e da Cadea Alimentaria está desarrollando planes de control de los contratos en los distintos sectores, haciendo especial hincapié en el lácteo, el cárnico y el vitivinícola.

Además, han acordado convocar para la próxima semana el grupo de trabajo del Observatorio del Sector Lácteo y, posteriormente, una reunión del propio Observatorio. También, conforme ha apuntado Medio Rural, se ha llegado al compromiso de trabajar en la creación de una herramienta para el cálculo de los costes de producción, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la cadena alimentaria.

La reunión se enmarca en la interlocución habitual entre la Consellería y las organizaciones agrarias. En este contexto, se ha analizado la situación de los distintos sectores agroganaderos gallegos y se pusieron en común propuestas de actuación para responder a sus necesidades.