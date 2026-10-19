La Xunta pagará esta misma semana más de 46 millones correspondientes al anticipo de la PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha informado de que pagará esta misma semana, entre los días 21 y el 23, más de 46 millones de euros en concepto de anticipo de la Política Agraria Común (PAC).

De este pago se van a beneficiar un total 12.172 personas agricultoras y ganaderas de la comunidad.

Según traslada el Ejecutivo autonómico, del total de estos fondos, aproximadamente 10,7 millones corresponden a vacuno de carne y 35,5 millones a vacuno de leche.

El resto de los pagos directos de la campaña 2026 de la PAC tendrán que ser abonados obligatoriamente a partir del día 1 de diciembre, de manera que el plazo final de pago sea, como más tarde, el 30 de junio de 2027.

El objetivo del anticipo, sostiene la Xunta, es proporcionar un flujo de efectivo para ayudar los agricultores a hacer frente a sus gastos operativos durante el ciclo agrícola.