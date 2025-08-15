La Xunta pide por carta al Gobierno reforzar el operativo antiincendios ante la "alta actividad incendiaria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la que pide al Gobierno reforzar el operativo contra los incendios ante la "alta actividad incendiaria".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han desplegado "todos los medios materiales y humanos contra el fuego de los que dispone el dispositivo de la Xunta de Galicia". Añade también que ante las manifestaciones de varios minitros del Gobierno central acerca de "la disponibilidad" de más medios "si fuesen pedidos", el gallego "solicita, de nuevo, contar con todos los recursos materiales y humanos" a nivel estatal.

"Para luchar, de manera conjunta, contra los incendios forestales", apostilla para instar, además, a la provisión de más maquinaria pesada disponible, brigadas de refuerzo en los incendios foretales y todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros que estén a disposición.

También solicita la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército para colaborar y complementar las funciones que ya vienen realizando durante los últimos días en territorio gallego tanto la Unidad Militar de Emergencias como los miembros de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dado el contexto actual, incide, en la carta, en la necesidad de estar "lo más preparados posible". "Por ello, si el Estado dispone de recursos aún sin movilizar, creemos que es necesario reforzar con ellos el operativo", sostiene para insistir en que la cooperación es "fundamental".