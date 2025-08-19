La Xunta pide la colaboración de alcaldes de Lugo ante una actividad incendiaria "anómala"

El delegado provincial insiste en la intencionalidad de "muchos" de los fuegos

LUGO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, se ha reunido este martes con representantes municipales de la provincia con el objetivo de reforzar la coordinación frente a la elevada actividad incendiaria que está registrando Galicia durante este mes de agosto. En el encuentro estuvo acompañado por la directora territorial de la Consellería do Medio Rural, Olga Iglesias, y por el jefe del servicio de Emergencias, Daniel Díaz.

Arias subrayó que Galicia atraviesa "una situación excepcional, que obliga a dar prioridad absoluta a la defensa de las personas y de las viviendas en aquellos lugares donde los incendios avanzan con especial violencia".

También destacó la importancia de mantener un contacto directo con los alcaldes, "porque sois quienes mejor conocéis el territorio de cada municipio", y agradeció la colaboración tanto de los servicios municipales como de los ganaderos, "que están ayudando activamente con los medios de los que disponen".

El representante autonómico calificó la situación de "anómala" y culpó de la virulencia de los fuegos "a las actuales condiciones climáticas y la sequía acumulada". El delegado hizo un balance de la situación, exponiendo que desde el 1 de agosto se han registrado 492 incendios en Galicia, unos 370 más que en el mismo periodo del año pasado. Solo el domingo se declararon cerca de 30 nuevos focos en toda la comunidad autónoma.

También explicó que, ante esta emergencia, la Xunta ha desplegado "el mayor operativo de su historia", con más de 5.000 profesionales del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, a los que se suman más de 200 bomberos, efectivos del GES y Protección Civil, 545 brigadas municipales, 580 motobombas, 56 buldócer, 10 batracios y 52 medios aéreos, además de la Policía Autonómica, la UME y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante la reunión, Arias hizo un llamamiento a la colaboración de los ayuntamientos en la prevención, instando a reforzar la vigilancia en zonas sensibles, revisar el estado de las fajas secundarias, comprobar que los puntos de agua municipales estén limpios y accesibles, y garantizar la disponibilidad de los medios humanos y materiales en caso de emergencia. Asimismo, pidió a la ciudadanía extremar las precauciones, avisar al 085 ante cualquier incendio y seguir colaborando con el operativo autonómico.

El delegado territorial insistió en que "muchos de los fuegos tienen un origen intencionado". "Quien pone en peligro vidas humanas y hogares encontrará siempre la tolerancia cero de la Xunta, con la exigencia de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley", sentenció al respecto.