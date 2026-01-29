La Xunta pone en valor la nueva orden de ayudas para mejorar servicios que contribuyan a fijar población

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita el ayuntamiento de Ordes. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este jueves la localidad coruñesa de Ordes para poner en valor la primera convocatoria de ayudas para la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales, dotada con cinco millones de euros, y que tiene como objetivo contribuir a dinamizar el rural, apoyar a los ayuntamientos y favorecer la fijación de población en el rural con más y mejores servicios.

En concreto, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira ha conocido los trabajos que lleva a cabo el Ayuntamiento para rehabilitar la antigua estación de tren de Pontraga. Este tipo de espacios e iniciativas, ha explicado, son ejemplo de las posibles actuaciones que los municipios pueden financiar con estas ayudas.

Asimismo, Gómez ha detallado que todos los ayuntamientos gallegos que desarrollen sus proyectos en zonas rurales podrán presentar su solicitud de ayudas hasta el 13 de febrero.

A través de estos fondos se podrán acometer diferentes actuaciones como obras de mejora en las redes de alumbrado público o la ejecución de construcción y la rehabilitación de espacios públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas.

Además, podrán restaurarse elementos patrimoniales y su entorno, en caso de ser necesario, y se profundizará en la mejora de servicios asistenciales y culturales. Son subvencionables también la construcción, adquisición o mejora de inmuebles, terrenos u obras y maquinarias, así como bienes de equipo necesarios.