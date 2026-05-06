La Xunta pone en valor el operativo de rescate de las vacas que se precipitaron por un barranco en Taboada (Lugo)

VISITA DE LA CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL MARIA JOSE GOMEZ A LA GANADERIA PROPIETARIA DE LAS VACAS QUE FUERON RESCATADAS DE UN BARRANCO EN TABOADA - XUNTA

LUGO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este miércoles la ganadería Cadahías de San Julián, en Taboada, a la que pertenecen a las novillas que la semana pasada se precipitaron por un barranco de la orilla del Miño, donde ha trasladado su apoyo a los ganaderos de esta granja que "vivieron momentos complejos" y ha puesto en valor el operativo de rescate, en el que cooperaron medios locales, autonómicos y un helicóptero del 112 de Asturias.

Tal y como ha destacado el Gobierno gallego, la Administración autonómica colaboró en el operativo con varios efectivos, dependientes tanto de la Consellería do Medio Rural como de la de Presidencia, Xustiza e Deportes (como la Axega o la UPA).

En este sentido, María José Gómez ha hecho referencia al personal del Servicio de Prevención y defensa contra los Incendios Forestales (SPIF), así como a los servicios veterinarios, que también participaron en el rescate.

Asimismo, también se coordinó la participación de un helicóptero del 112 de Asturias, en virtud de los protocolos de colaboración existentes con la comunidad limítrofe para cooperar en las tareas relativas a las emergencias. A este respecto, Gómez ha destacado que "el éxito" de este tipo de operaciones ponen de relieve "la importancia del trabajo conjunto entre Administraciones".

Del mismo modo, la titular de Medio Rural ha puesto en valor el trabajo desempeñado por las explotaciones agrarias y ganaderas, en la medida en que representan "territorio trabajado y actividad en el territorio" que contribuyen a sostener.