La Xunta publica este martes la norma para que los afectados por incendios no tengan que adelantar tasas

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, - Carlos Castro - Europa Press

La futura ley de medidas incluirá ventajas fiscales para damnificados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta publicará este martes, 23 de septiembre, la orden por la que los afectados por incendios no tendrán que adelantar tasas en la tramitación de procedimientos. Esta medida va ligada a las ventajas fiscales que el Consello aprobará en la ley de medidas próximamente.

La orden se adopta para evitar que los afectados por los incendios tengan que adelantar el pago de las tasas en el momento de la solicitud de la prestación del servicio, de modo que luego no tengan que solicitar la devolución de los importes ingresados.

De este modo, la Xunta busca aliviar los costes fiscales derivados de las actuaciones de los particulares a consecuencia de los incendios de este verano en Galicia.

"La orden establece la ampliación del plazo de pago de las tasas hasta el 5 de enero de 2026, aplicable a las tasas devengadas por los supuestos de hecho que se realicen a consecuencia de los incendios en los casos en que el pago sea previo a la entrega del bien, a la realización de la actividad o a la prestación del servicio de la administración gravado por la tasa. Con este trámite, los afectados podrán recibir la prestación del servicio sin realizar el pago", explica la Xunta.

Así, podrán ampliar el plazo de ingreso las personas que tengan su domicilio fiscal en los ayuntamientos afectados por los referidos incendios, así como aquellas con instalaciones o negocios radicados en ellos.

Las personas interesadas deberán presentar la autoliquidación mediante un modelo especial, en el que deben indicar que están afectados por los incendios y domiciliando el pago del importe correspondiente. Este modelo especial va a estar disponible en la Oficina Virtual Tributaria (OVT) de la Atriga para su descarga.

Además de ampliar plazos para la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y documentación, los afectados por fuegos contará en la futura ley de medidas fiscales con ventajas como una reducción de la carga del canon del agua derivado del consumo usado para la extinción de incendios, así como para aliviar la carga fiscal en procedimientos a raíz de los fuegos.

La Xunta también pide al Ministerio de Hacienda un apoyo fiscal a damnificados para evitar que "las personas afectadas tengan que asumir la carga fiscal asociada a las actuaciones realizadas para volver a su vida normal".

FRONDOSAS AUTÓCTONAS

Por otra parte, el Gobierno gallego firmará un convenio con el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) para poner en marcha un programa específico de vigilancia y promoción de sotos tradicionales de castaños y masas de frondosas autóctonas.

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 181.000 euros, estará vigente hasta el año 2027. Se continuará favoreciendo la participación del Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós, con atención a la lucha de las enfermedades del castaño.