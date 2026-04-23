La Xunta recibe casi 1.000 solicitudes del programa Leader, un 65% más que la convocatoria anterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha asistido este jueves a la inauguración del proyecto turístico Cabanas do Navia, situado en el ayuntamiento de Navia de Suarna, que contó con el apoyo de la Consellería en su puesta en marcha a través del programa Leader que, tal y como ha destacado la responsable autonómica, recibiócasi 1.000 solicitudes en la convocatoria de 2026, un 65% más que en la anterior.

Ha explicado que este año se movilizó el mayor presupuesto de la historia del Leader para el desarrollo rural en Galicia, con 28,7 millones de euros para el período 26-28.

Asimismo, ha puesto en valor que estos apoyos tienen una repercusión positiva sobre el tejido socioeconómico de las zonas rurales al contribuir a mejorar las condiciones para crear y mantener empleo, así como favorecer la dinamización de estos entornos al generar puestos de trabajo y asentar población.

De este modo, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, ha destacado que la iniciativa de Cabanas do Navia es "un ejemplo de las oportunidades que brinda el rural para todas aquellas personas que quieran emprender, promovida además por dos jóvenes que apuestan por estos entornos como su medio de vida".