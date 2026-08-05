La Xunta reclama al Gobierno que actúe "de forma contundente" para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita las instalaciones de Inaga, en A Mezquita (Ourense). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado este miércoles de nuevo al Gobierno central que actúe "de forma contundente" para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y se garantice que se cubran los costes de producción.

En una visita a Inaga, en la localidad ourensana de A Mezquita, la conselleira ha asegurado que la Xunta lleva tiempo solicitando la aplicación de medidas, así como que se introduzcan diferentes mejoras en la normativa, en este mismo sentido.

Según ha trasladado el departamento autonómico en una nota de prensa, también es "imprescindible" que se establezcan mecanismos más ágiles de control de distorsiones del mercado interior español causados, ha apuntado, "por las importaciones desde Mercosur u otros países", y que se dé cuenta a las comunidades autónomas de la información al respecto.

Además, Gómez ha señalado que la Xunta es consciente de la preocupación existente dentro del sector cárnico de vacuno por la bajada de precios que se está viviendo y ha defendido que desde el Gobierno gallego están "vigilantes".