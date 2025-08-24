La Xunta refuerza el 012 para atender consultas relacionadas con las ayudas para afectados por los incendios

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante su visita al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de A Estrada. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha anunciado el refuerzo del servicio de atención e información a la ciudadanía, el 012, para atender las dudas e informar sobre las medidas urgentes para la reparación de los daños causados por los incendios forestales en Galicia en este verano.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de A Estrada y ha detallado que aumentará el personal para dar respuesta en el teléfono 012 a las llamadas de la población relacionadas con estas líneas de ayudas, que aprobarán la próxima semana en un Consello extraordinario en Ourense, al mismo tiempo que incrementará el horario del servicio.

El conselleiro ha recordado que cuantifican los daños causados por los fuegos por esta situación excepcional para habilitar las ayudas a los damnificados.

En este sentido, ha explicado que la Xunta busca activar con la mayor celeridad las líneas de las distintas consellerías con el fin de que las personas destinatarias puedan solicitarlas lo antes posible.

Así, los apoyos se dirigirán a los damnificados para paliar los daños que sufrieron, y podrán extenderse, entre otros, a explotaciones forestales, agrícolas o ganaderas; titulares de tecores; establecimientos comerciales, industriales, turísticos o deportivos; infraestructuras y el arreglo de las viviendas, además de ayudar con el alojamiento provisional a las personas afectadas.

A renglón seguido, ha avanzado que la Xunta también tiene previstas ayudas a las entidades locales para que puedan hacer frente a los gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de los incendios y a los daños causados en los bienes de titularidad municipal por esta causa.

Diego Calvo ha destacado la importancia de los canales oficiales de comunicación del 112 Galicia, tanto la web como las redes sociales, que durante estos días se convirtieron en fuente de referencia para la ciudadanía y para los medios de comunicación.

En esta línea, ha subrayado que el 112 Galicia demostró una vez más ser una pieza clave en la seguridad de los gallegos y ha incidido en que el compromiso de su personal fue fundamental para hacer frente a esta situación tan compleja convirtiéndose en un verdadero eje de coordinación de la protección civil en nuestra comunidad.

Además, ha remarcado el agradecimiento del Gobierno gallego a todos los profesionales vinculados a las emergencias en Galicia que, una vez más, dieron y están dando el mejor de sí mismos para hacer frente a los incendios.