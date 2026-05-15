La Xunta refuerza la promoción de la leche gallega certiciada con acciones en centros comerciales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta refuerza la promoción de la leche gallega certificada bajo el sello 'Galega 100%' con una acción específica dirigida al consumidor final que lleva a cabo este mes de mayo en diferentes centros comerciales.

En este marco, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó el puesto situado en el centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela.

La iniciativa contempla una producción audiovisual, que se puede ver a través de gafas 3D y que permite una inmersión virtual en el rural gallego.

La campaña busca destacar la leche gallega como un producto de proximidad y máxima calidad, garantizada bajo este sello. También pretende incrementar el consumo de la leche gallega entre la ciudadanía, así como sensibilizar al consumidor sobre la importancia del sector agroganadero y del ganadero en particular, como pieza fundamental en el cuidado del territorio.

El calendario de las actuaciones comenzó el 8 de mayo en el centro comercial Marineda de A Coruña; en el Odeón, de Ferrol, el día 9; y este 15 de mayo en Santiago de Compostela. Continuará este sábado en el centro comercial Pontevella de Ourense y el día 22 en el de As Termas de Lugo. La acción se cerrará en Vigo, los días 23 (en Vialia) y 29 (en Gran Vía). Todas las actuaciones se desarrollan en horario de 17.00 la 21.00 horas.