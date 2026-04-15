La Xunta reivindica las ayudas para el cambio generacional en la agricultura y la ganadería

A CORUÑA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado las ayudas autonómicas para el cambio generacional en la agricultura y en la ganadería con planes, además, de mejora de las explotaciones.

Fue durante su visita a la ganadería Casal-Vázquez, situada en Melide, y en la que ha estado acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

En ella, la conselleira ha hecho hincapié en el presupuesto de la última convocatoria de estas subvenciones, que logra los 53 millones de euros y que representa, destaca la Xunta, la mayor dotación de estas aportaciones desde el año 2018.

La conselleira ha agradecido a la cotitular de la explotación, Lucía Casal, su trabajo como "mujer, ganadera e influencer" ya que, además de gestionar la granja, comparte en redes sociales su experiencia.