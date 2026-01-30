La Xunta reivindica la nueva línea de ayudas para promover reforestaciones tras la corta de madera

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a Sarria (Lugo). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha puesto en valor la nueva línea de ayudas para reforestaciones de coníferas y frondosas tras la corta de madera, que cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros hasta 2027.

Este viernes, la conselleira, María Jóse Gómez, ha visitado una plantación de chopos en la localidad lucense de Sarria. Allí, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la responsable autonómica ha explicado que esta partida cuenta con un presupuesto de 8,48 millones de euros para los años 2026 y 2027 y que uno de sus objetivos es impulsar la productividad del monte, además de generar actividad económica en el rural.

Asimismo, ha señalado que la convocatoria se publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por lo que el plazo para solicitarlas ya está abierto y finaliza el 12 de marzo.

Pueden solicitarlas los titulares de los terrenos objeto de actuación, las comunidades de montes en man común, las agrupaciones forestales de gestión conjunta y las personas silvicultoras que estén inscritas en los registros correspondientes.

TRES LÍNEAS

La Xunta ha destacado que esta partida está subdividida en tres líneas diferenciadas en función de las especies que se utilicen. La primera de ellas está centrada en la reforestación productiva de coníferas, que podrán plantarse en zonas en las que se realizara un aprovechamiento maderero de coníferas, eucalipto o especies invasoras. Su presupuesto asciende hasta los 6,6 millones de euros divididos a partes iguales para los años 2026 y 2027.

En este caso, la aportación económica varía entre los 3.691,67 euros y los 2.079,89 euros por hectárea en función de la densidad de la plantación. Esta línea incluye también un módulo específico para la gestión del regenerado natural tras la corta de masas de coníferas.

La segunda pone el foco en la reforestación productiva de frondosas, con el fin de fomentar la implantación de masas de alto valor añadido y ecológico en los bosques gallegos. Cuenta con un presupuesto de 1,48 millones de euros y el importe por hectárea, al igual que en la primera línea, oscila según la densidad de la plantación. Los importes oscilan entre los 2.569,50 y los 4.230,41 euros por hectárea.

Por último, la tercera línea va destinada en su totalidad a la reforestación productiva de chopo, con un crédito total de 400.000 euros y un único módulo de ayuda de 4.229,60 euros por hectárea.