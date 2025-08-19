La Xunta restablecerá este miércoles la asistencia sanitaria en los centros de salud de la provincia de Ourense

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta restablecerá desde este miércoles la asistencia sanitaria en todos los centros de salud de la provincia de Ourense tras desplegar 14 antenas satélite y hasta 80 kilómetros de fibra para garantizar las comunicaciones.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, esta actuación permitirá recuperar la "plena normalidad" asistencial de todos los centros de salud, especialmente en las áreas provinciales en las que los incendios forestales afectaron a la red eléctrica y las comunicaciones.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha remarcado que la planificación y reorganización de la asistencia realizada por la Xunta este lunes y martes, concentrando la atención médica en los centros cabecera y manteniendo el servicio de enfermería en todos los centros, permitió "garantizar la atención a toda la población sin complicaciones".

Así, todos los centros de salud estuvieron abiertos reorganizando a asistencia médica en las cabeceras de la comarca para facilitar el acceso a la totalidad de aplicaciones del Servicio galego de saúde (Sergas), "garantizando la continuidad asistencial a toda la población".

Para recuperar las comunicaciones se instalaron hasta 14 antenas Starlink en los hospitales públicos de Valdeorras y Verín y en los centros de salud de Trives, Verín, Viana do Bolo, A Rúa, O Barco, Vilardevós, A Mezquita, Ribadavia, A Veiga, Laza, Larouco y Manzaneda, que aseguran la conexión vía satélite.

Este sistema permite el acceso a Internet de alta velocidad con baja latencia en cualquier lugar, "incluso en zonas aisladas o afectadas por la destrucción de infraestructuras".

Así, un operativo formado por 57 personas de Telefónica trabajaron para restablecer los servicios de datos y telefonía, a través del despliegue de hasta 80 kilómetros de fibra óptica. Además, reforzaron las líneas móviles y de soporte, con el objetivo de mantener operativas las comunicaciones sanitarias en todo momento.

También, se movilizaron cuatro unidades móviles, para "reforzar la cobertura" de redes telefónicas móviles en las zonas más afectadas y se instalaron cuatro grupos electrógenos móviles, que permitieron asegurar la estabilidad energética de las centrales y evitar interrupciones en el servicio.