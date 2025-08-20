Xunta subraya al PSdeG el cumplimiento "escrupuloso" de los trámites de los fondos de prevención de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha subrayado al PSdeG que se están cumpliendo "escrupulosamente los trámites necesarios y los plazos establecidos" para abonar los fondos para la prevención de incendios.

Así lo han trasladado fuentes de la Consellería en un comunicado en respuesta al PSdeG, quien denunció que la Xunta tiene "bloqueados" desde enero 8,3 millones de euros de fondos europeos destinados a la prevención de incendios forestales y, por consiguiente, "dejó sin ejecutar" trabajos esenciales en un verano marcado por la oleada de incendios.

En concreto, la diputada socialista Carmen Dacosta indicó que la Consellería do Medio Rural "tiene sin resolver" dos líneas "clave": 2,99 millones de euros en obras de infraestructuras de prevención, repartidos en nueve lotes que están sin adjudicar y 5,4 millones de euros en subvenciones para actuaciones preventivas --480 expedientes presentados-- pendientes de resolución.

En este contexto, la Xunta ha asegurado que la prevención frente a los incendios se hace de manera "permanente durante todo el año", y los presupuestos se van "liberando paulatinamente", a medida que se ejecutan las actuaciones. Así, destacan que solo en este 2025 el Gobierno gallego destina alrededor de 50 millones de euros a la prevención.

De esta manera, han ampliado, las ayudas para actuaciones preventivas de la convocatoria de 2025 son para ejecutar durante este año y 2026, continuando con la anterior convocatoria (2023-24) y se solapara con la próxima para los años 2026 e 2027.

Asimismo, han destacado que en el 2025 se hizo un incremento del presupuesto de 1,5 millones de euros sobre la convocatoria inicial (hasta llegar a 5,4 millones en total), una ampliación que salió publicada en junio, con el fin de atender el "mayor número posible de solicitudes".

Con todo, han finalizado enfatizando que no se detienen las labores ni hay ninguna "retención" de fondos.