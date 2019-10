La Xunta ve "prioritario" aumentar el "reconocimiento" social, económico e institucional de las mujeres rurales

Publicado 15/10/2019 18:38:29 CET

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro do Medio Rural, José González, en la jornada 'A importancia da muller no mundo rural'

La Cidade da Cultura acogerá del 5 al 8 de noviembre un congreso internacional de desarrollo rural con la participación de FAO

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado la "importancia" de la actividad de las mujeres en el rural gallego como "motor" para "evitar la despoblación, al tiempo que ha incidido en marcar como "prioritario" para el Gobierno gallego el aumento de su "reconocimiento" social, económico e institucional.

Así lo ha expresado el número dos de la Administración gallega este martes durante la clausura de 'A importancia da muller no mundo rural', una jornada organizada en Cambados (Pontevedra) por la Asociación Amigos do Capítulo Serenísimo do Viño Albariño-Rías Baixas con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. En el evento también han participado el conselleiro do Medio Rural, José González, y la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

En este contexto, Alfonso Rueda ha dicho que para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en el contexto agrario hay que "visibilizar y reconocer" el trabajo de las primeras, además de "garantizarles" las mismas oportunidades en el mercado laboral, "impulsar" su emprendimiento y "facilitar" la conciliación en un ámbito de "corresponsabilidad".

El vicepresidente gallego ha afirmado que la Xunta "trabaja para reducir la brecha de género" a través del VII Plan Estratéxico de Galicia para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2017-2020, con el que también busca apoyar el "empoderamiento" promocionando la mayor presencia femenina en los altos puestos de entidades agrarias.

Por su parte, la secretaria xeral da Igualdade, quien ha inaugurado la jornada, ha destacado medidas de la Xunta como el programa 'Emega', sobre emprendimiento, y una línea de ayudas a la reducción de jornada de los hombres y familias monoparentales con hijos menores de tres años.

CONGRESO INTERNACIONAL DE FAO, EN SANTIAGO

Además, el conselleiro do Medio Rural ha destacado que Santiago acogerá el próximo mes de noviembre, entre los días 5 y 8, el congreso internacional de desarrollo rural con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que este año incluirá un foro dedicado a la mujer.

Este congreso, que se celebrará en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, tendrá también un módulo dedicado al turismo con el Xacobeo 2021 con un papel destacado.

Asimismo, José González ha valorado que los datos reflejan "la importancia" de la mujer en el mundo agrario, puesto que el 50 por ciento de los titulares de explotaciones son mujeres --más del doble del promedio estatal, situado en un 22,6 por ciento--.