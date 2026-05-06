Abanca y CEG lanzan una inyección de crédito de hasta 725 millones para transición energética y tecnológica

Firma de un acuerdo para lanzar una línea de crédito de hasta 725 millones en Galicia - ABANCA Y CEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) impulsan un nuevo acuerdo que pretende responder a los principales retos de empresas, pymes y autónomos de Galicia en materia energética y tecnológica, a través de una línea especial de financiación de hasta 725 millones de euros.

El nuevo acuerdo ha sido firmado este miércoles por el director general comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites.

Según informan ambas entidades en un comunicado, los dos representantes conversaron sobre las perspectivas de las empresas, "fuertemente condicionadas por la situación geopolítica".

El nuevo acuerdo suscrito por las dos entidades, según destaca la nota, "avanza en ofrecer soluciones directas a situaciones compartidas de manera transversal por el tejido productivo autonómico".

"El foco recae en apoyar a través de una financiación flexible y especializada procesos como la modernización, la transformación y la mejora competitiva de las corporaciones nacidas en Galicia", resalta.

El primero de los puntos que contempla esta inyección de crédito busca impulsar la transición energética, que permita a las empresas adoptar fuentes de energías más respetuosas con el medioambiente, más asequibles en términos de costes y menos dependientes de las fluctuaciones del mercado de materias primas.

Además, busca también que las empresas puedan dotarse de sistemas de almacenaje de energía ante emergencias, que les permitan operar con autonomía ante interrupciones del servicio o cuando la generación solar o eólica no sea posible.

Otro de los grandes capítulos que pretende dinamizar este acuerdo es la adopción de la inteligencia artificial y el desarrollo de la automatización de procesos en el entorno empresarial, como herramientas para lograr una mejora de la productividad.

Con este acuerdo, las empresas podrán hacer frente a las inversiones necesarias para avanzar en este campo. Gracias al nuevo convenio, las empresas, pymes y autónomos gallegos podrán adaptarse a normativas relevantes cuya entrada en vigor "está ya en marcha o es inminente", advierten Abanca y CEG.

"TRANSFORMACIÓN REAL"

"Desde Abanca queremos liderar la transformación real de nuestras empresas. Y lo hacemos con el total conocimiento de nuestro territorio y de su tejido productivo, ya que más de 100.000 empresas en Galicia confían en nuestra entidad", destaca González Eiroa.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, resalta el "paso adelante en la ya sólida relación entre Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia, consolidando una alianza estratégica clave para el desarrollo del tejido empresarial gallego".

La ampliación del volumen de financiación hasta los 725 millones de euros, subraya, "refleja no solo la confianza mutua, sino también la firme apuesta por acompañar a las empresas en un momento de transformación profunda".