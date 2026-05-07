(AM) La Xunta pone en valor las más de 120 entidades adheridas a la Rede Ultreia de atención al emprendimiento

Imagen de la inauguración. - ZONA FRANCA

VIGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado las más de 120 entidades adheridas a la Rede Ultreia de atención al emprendimiento de la que forma parte 'The Way Startup Summit'.

Así lo ha señalado precisamente durante el acto de inauguración de 'The Way Startup Summit 2026', un evento organizado por el Hub de Innovación de Galicia que cumple 15 años de vida reuniendo a más de 50 empresas emergentes, cerca de 200 inversores y unos 1.500 asistentes.

Esta iniciativa forma parte de Ultreia, una red de colaboración público-privada impulsada por la Xunta para compartir recursos, generar sinergias y evitar duplicidades en la atención al emprendimiento.

González ha invitado a otras entidades a sumarse a esta Red, que será, según ha dicho, una de las referencias clave de la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, que tendrá como hilo conductor la Red de polos que lleva atendiendo a más de 6.300 proyectos.

En su intervención, el conselleiro también ha destacado la orden única para autónomos de la que se beneficiaron más de 8.700 personas en la última convocatoria resuelta y que cubre todo el ciclo del emprendimiento, desde que un negocio empieza hasta que su propietario se jubila y busca remplazo, recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

THE WAY STARTUP SUMMIT

El congreso, que cuenta con el apoyo de la Xunta y de Zona Franca, además de otras entidades como Abanca, arrancó en la mañana de este jueves en el Palacio de la Oliva de Vigo con una inauguración institucional que dio paso a un intenso programa de actividades que se desarrollarán de forma simultánea en tres salas: Innovación, Inversión y Emprendimiento.

Su director, Lalo García, ha destacado la trayectoria de este encuentro y el crecimiento experimentado a lo largo de sus quince años de historia. "Son años de trabajo para conseguir que esta cita genere contenidos relevantes y aporte valor real a los proyectos y startups", ha señalado, según recoge Zona Franca en un comunicado.

Precisamente el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, ha reivindicado el papel de la institución como motor económico y de acompañamiento al tejido empresarial. "La Zona Franca tiene más de 700 empresas y queremos que nos conozcamos y emprendamos camino juntos", ha apuntado, destacando además la capacidad de la entidad para actuar como "herramienta para el emprendimiento en el noroeste peninsular" a través de sus parques empresariales y centros de negocio.