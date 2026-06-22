La Xunta aprueba la nueva Estrategia de la Biotecnología de Galicia con 805 millones hasta 2030

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la nueva Estrategia de la Biotecnología de Galicia 2026-2030, mediante la cual se destinarán 805 millones de euros, un 20% más, para convertir este sector en "referente internacional".

Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras la reunión de su gobierno de esta mañana, asegurando que este documento es "fruto del trabajo dialogado entre administraciones, empresas, universidades y los distintos integrantes de este ecosistema innovador por el que la Xunta lleva años apostando".

"El objetivo es ambicioso tanto en cifras como en alcance territorial, con la finalidad de competir con las mejores biorregiones europeas en los mercados globales, liderar agendas científicas de impacto internacional, generar conocimiento transferible de alto valor y atraer talento e inversión de primer nivel", ha reivindicado el Ejecutivo gallego.

De esta manera, a lo largo de los próximos cinco años se invertirán 572 millones de euros públicos y 233 millones de capital privado, hasta alcanzar los 805 millones previstos en la estrategia.

"Con esta planificación, el Gobierno gallego busca elevar el sector a otro nivel, propiciando una nueva fase en la Galicia Calidade. Para eso, se establecen cinco ejes de trabajo: excelencia científica, talento y liderazgo; aceleración y escalado industrial; ecosistema de datos y biointeligencia; financiación e inversión estratégica, y posicionamiento internacional", apuntan desde la Xunta. A ellos se les añade un sexto eje transversal de gobernanza.

En la actualidad, según datos de la Xunta, el sector cuenta con 162 entidades activas y, en 65 de estas empresas, la biotecnología es la actividad principal, con una facturación del sector superior a los 2.000 millones de euros, casi 5.700 empleos y cerca de 1.400 investigadores.

Rueda ha apuntado que uno de los objetivos de este nuevo plan es "incrementar en un 30% la facturación del sector en Galicia", que pasará de algo más de 2.000 millones a 2.650 millones en cinco años. También se establece la meta de 200 entidades activas, un 23,5% más, y situar a Galicia como la segunda Comunidad más empleadora tras Cataluña.

El presidente ha señalado que la nueva estrategia define también cuatro sectores estratégicos, entre los que están los recursos marinos y la economía azul; la salud y la farmacia; la bioeconomía, el ambiente y la sostenibilidad forestal, y la agroalimentación y 'foodtech'.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que la nueva factoría europea de Inteligencia Artificial que acogerá Galicia, que estará especializada en la salud humana, animal y ambiental, actuará como "eje tractor" para aplicar capacidades de supercomputación e IA a los principales subserctores biotech gallegos.

Además, por primera vez el sector contará con una convocatoria de ayudas específica en el marco de esta estrategia, cuyo lanzamiento está previsto el próximo otoño.

CARMEN GARCÍA MATEO

En otro orden de cosas, el Consello de este lunes ha aprobado el nombramiento de Carmen García Mateo como nueva rectora de la Universidade de Vigo, tras ganar las elecciones al Rectorado el pasado 15 de mayo.

De esta manera, sucede a Manuel Reigosa, que era rector desde 2018, y se convierte en la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la institución viguesa y la segunda en Galicia.